Noul drog al productivității muncii. Care este „Viagra” performanței Executivi, directori artistici, șefi de companii, mulți astazi lauda beneficiile acestui drog halucinogen, totuși interzis. In ultimii ani, LSD-ul a devenit o tendința a drogurilor in randul populației tinere active. Aceasta moda, care a aparut in prestigioasa Silicon Valley din SUA, este acum o adevarata rutina pentru persoanele muncitoare ambițioase. Achiziționat pe piața neagra și consumat […] The post Noul drog al productivitații muncii. Care este „Viagra” performanței first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

