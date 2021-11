Noul director al Televiziunii Publice este Dan Turturică. Surpriză mare la șefia radioului public Noul director al Televiziunii Publice este Dan Turturica. Ziaristul a fost ales prin vot secret, cu bile, in plenul comun al Parlamentului. In aceeași ședinta a fost votat și noul președinte al Consiliului de Administrație al Radioului Public. Razvan Dinca, propus de PSD, este noul șef de la SRR. A fost directorul Operei Naționale București, perioada cat a fost anchetat penal, ulterior achitat! Anterior cei doi candidați fusesera validați de Comisiile reunite de cultura. Printre membrii titulari ai Consiliului de administrație al Societatii Romane de Radiodifuziune sunt: Ruxandra Sararu și Radu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

