Noul coronavirus schimbă regulile FIFA FIFA a anuntat, vineri, ca in contextul pandemiei de coronavirus, cluburile nu vor mai fi obligate sa lase jucatorii la echipele nationale pentru meciurile din martie si aprilie. In plus, forul a recomandat amanarea partidelor internationale potrivit news.ro “Avand in vedere situatia actuala cu privire la coronavirus, Biroul Consiliului FIFA a decis ca regulile generale care in mod normal oblige cluburile sa ii puna pe jucatori la dispozitia echipelor nationale nu vor fi aplicate la meciurile din martie/aprilie”, se arata pe site-ul FIFA. Forul mentioneaza ca in intreaga lume situatia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

