- Emisiile globale de dioxid de carbon vor atinge o valoare estimata de 2,6 gigatone, cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 10 ani, scrie Digi24.ro. Potrivit datelor AIE, pana la mijlocul lunii aprilie, tarile in care s-au impus masuri stricte de izolare sociala, au cunoscut o scadere de…

- Produsul intern brut calculat pentru zona euro in primul trimestru din 2020 a scazut cu 3,8%, in comparație cu trimestrul anterior. Este cea mai mare prabușire de la inființarea monedei unice europene. Pandemia de coronavirus a aruncat economia zonei euro in cea mai mare contracție inregistrata pana…

- Pandemia de coronavirus afecteaza pensiile private ale romanilor. Cinci din cei sapte administratori de pensii private din Romania au inregistrat scaderi ale activelor care se vad deja și in conturile oamenilor. Sunt romani care se tem ca la batranețe vor mai primi pensia privata pentru care au cotizat…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa afecteze pana și prognoza meteo. Din cauza Covid-19 sunt este diminuat fluxul de date necesare pentru realizarea unor prognoze meteorologice. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, citata de Știrile ProTV , avioanele comerciale sunt o sursa importanta de masurare…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut semnificativ in martie, din cauza reducerii cererii, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) si a declinului pretului la titei, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite…

- Dan Voiculescu susține faptul ca criza economica declanșata de pandemia de coronavirus este mai grava decat cea din anul 2007-2008, atingand toate economiile mondiale. "Scaderea activitatilor economice este incomparabil mai abrupta si atinge, aproape simultan, toate economiile mondiale. In…

- Pandemia de coronavirus a dus la scaderea, in medie, cu 15%-30% a transportului rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti, iar efectele se vor vedea in 3-4 saptamani, cand peste jumatate dintre companiile de transport rutier din Romania isi vor declara insolventa, potrivit estimarilor…

