Noul Chevrolet Corvette Stingray C8 Coupe Z51 atinge 100 de km/h in doar 2.9 secunde

- O camera de supraveghere a înregistrat momentul în care un clujean a ramas fara un portofel cu acte în doar câteva secunde de neatentie. Barbatul a lasat masina deschisa, iar un hot care a trecut prin zona întâmplator nu a ezitat sa actioneze.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a respins categoric, marti, in declaratii acordate cotidianului Hurriyet, o propunere americana de a interveni pentru un armistitiu in nordul Siriei, relateaza AFP. Seful statului a mai spus ca intrarea armatei siriene in Minbej nu reprezinta o…

- Un studiu publicat in septembrie 2019, pe Carsurance, arata ca 21% dintre șoferii tineri implicați in accident rutier, au fost distrași de telefonul mobil, scrierea mesajelor in timpul condusului ne direcționeaza privire de la șosea pentru cel puțin 5 secunde. Totodata, AT&T atenționeaza asupra…

- Tanarul international brazilian Rodrygo Goes (18 ani) face deja istorie la Real Madrid, devenind miercuri seara jucatorul care a marcat cel mai rapid gol la debutul in tricoul emblematicului club de fotbal din capitala Spaniei, informeaza cotidianul sportiv AS. Rodrygo a inscris la doar…

- Pretul gazelor romanesti tranzactionate pe Bursa Romana de Marfuri (BRM) a ajuns in luna august la 106,8 lei pe MWh, in timp ce gazele tranzactionate la Viena s-au ieftinit pana la 56,2 de lei pe MWh, potrivit datelor postate de operatorul bursier BRM si analizate de Agerpres.

- La fiecare 40 de secunde un om se sinucide. Mai exact, la nivel mondial sunt inregistrate anual 800.000 de decese. Acesta este semnalul de alarma tras de Organizatia Mondiala a Sanatatii care spune ca numarul tentativelor de suicid este de aproape 25 de ori mai mare fata de anul trecut.

- Ciclistul columbian Nairo Quintana (Movistar) a castigat cea de-a doua etapa a Turului Spaniei editia 2019, desfasurata duminica intre Benidorm si Calpe, la finalul careia irlandezul Nicolas Roche (Sunweb) a preluat tricoul rosu rezervat liderului cursei. Quintana a fost cronometrat pe…

- Imagine Copenhaga Capitala Danemarcei are planuri pentru a atinge neutralitatea carbonica in șase ani, ceea ce ar insemna ca Copenhaga ar fi primul oras din lume care face asta. Și-au propus asta acum șase ani, iar in timpul trecut danezii nu au stat degeaba, dimpotriva. Astazi, daca ai pierdut metroul,…