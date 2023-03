Noul CEO al SVB le-a spus clienţilor că banca pusă sub administrare…

”Daca dumneavoastra, companiile din portofoliu sau firma dumneavoastra ati mutat fonduri in ultima saptamana, va rugam sa luati in considerare mutarea unora dintre ele inapoi, ca parte a unei strategii de diversificare a depozitelor securizate”, a scris Tim Mayopoulos, care a fost numit de Federal Deposit Insurance Corporation in functia de CEO a bancii, numita acum Silicon Valley Bridge Bank. Intr-un e-mail adresat clientilor, care a fost postat si pe site-ul web al SVB, Mayopoulos a spus bazei de clienti a bancii ca ”deponentii au acces deplin la banii lor”, adaugand ca atat fluxurile noi, cat…