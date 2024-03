Noul Brabus 930 S, un sedan de lux de performanță cu 930 de cai putere Mercedes-AMG S63 E-Performance, versiunea de performanța a modelului de lux, tocmai a primit o versiune și mai puternica, creata de cei de la Brabus. Noul model al companiei germane de tuning se numește 930 S, numarul sau facand referire la puterea motorului. Sub capota noului model de lux de performanța se ascunde un motor V8 de 4.0 litri care funcționeaza alaturi de un motor electric. Rezultatul este 930 de cai putere și un cuplu masiv, de 1510 Nm. Motorul electric... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

