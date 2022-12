U.S. Air Force si Northrop Grumman au lansat, vineri seara, noul bombardier invizibil B-21 Raider, in cadrul unei ceremonii, la Uzina 42 a fortelor aeriene din Palmdale, California, potrivit Forbes. Cu o zi mai devreme, la 9.600 de kilometri distanta, primele avioane de vanatoare Boeing F-15C Eagle apartinand aripii a 18-a a USAF au plecat de la baza fortelor aeriene Kadena din Okinawa, cea mai sudica prefectura insulara a Japoniei. Toate cele 50 de F-15 din aripa a 18-a, cu o vechime mai mare de 40 de ani, sunt programate sa paraseasca Okinawa in urmatorii doi ani. Unele se vor alatura celor…