- Noul director tehnic al echipeid e handbal feminin CS Rapid București este bistrițeanul Rareș Fortuneanu. Acesta face parte din noul staff, dupa plecarea lui Kim Rasmussen și Bo Rudgaard. Vicecampioana Romaniei al handbal feminin, CS Rapid București, are doi noi membri in staff. Noul director tehnic…

- Rapid nu va avea parte de susținerea galeriei la meciul cu CSM București, de miercuri (17:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena). Rapid va juca, in deplasare, cu CSM București in etapa 3-a din Liga Naționala. Iar formația antrenata de Kim Rasmussen nu va avea parte de sprijinul galeriei. ...

- Kim Rasmussen, antrenorul celor de la Rapid, a prefațat debutul giuleștenelor in Liga Campionilor din acest week-end. Duminica, vicecampioana Romaniei infrunta Esbjerg in deplasare. Primita cu wild-card in competiție, Rapid a fost repartizata in grupa B a Ligii Campionilor alaturi de nume grele precum…

- Kim Rasmussen, antrenorul celor de la Rapid, a prefațat partidele pe care echipa sa le va juca in acest week-end la Pitești pentru Supercupa Romaniei, acolo unde giuleștenele se afla intr-un Final Four alaturi de Dunarea Braila, CSM București și Targu Jiu. Sezonul 2023-2024 al handbalului feminin romanesc…

- Academicianul Constantin Balaceanu Stolnici a murit sambata noapte, in locuinta sa din Bucuresti, la varsta de 100 de ani. Anuntul a fost facut de Universitatea Ecologica pe Facebook si confirmat pentru Libertatea de academiciana Georgeta Filitti."La 20 august a.c. a plecat dintre noi cu aceeași serenitate…

- Ioan Andone (63 de ani), fost antrenor și președinte la FC Voluntari, a urmarit din tribune victoria obținuta de ilfoveni, luni seara, in fața Rapidului, scor 2-1, in ultima partida a rundei cu numarul 4 din Superliga. Legenda lui Dinamo crede ca succesul trupei pregatite de cuplul Ilie Poenaru - Marin…

- CS Rapid ar urma sa joace in grupele Champions League in sala din Mioveni, cu o capacitate de 2.500 de locuri. Sala Polivalenta din București intra in reparații serioase, iar CSM și Rapid vor fi nevoite sa se mute din Capitala in grupele Ligii Campionilor. Echipa lui Kim Rasmussen ar fi ales sa joace…

- Momente ireale la noul aeroport din Brașov! Pe 15 iunie, in prezența fostului premier Nicolae Ciuca și a altor oficialitați, se inaugura al 17-lea aeroport din Romania, de altfel primul construit in ultimii 50 de ani. Inaugurarea avea sa se faca cu un zbor Tarom de la București, care ii aducea pe Aeroportul…