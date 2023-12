Noul an începe cu o grevă în sistemul sanitar Reprezentanții Federației Sanitas spun ca de anul viitor vor declanșa o greva generala in sistemul medical, cea mai mare din ultimii 20 de ani. „Lucratorii din sistemul sanitar și cel de asistența sociala sunt foarte deciși de aceasta data, va fi cea mai mare revolta din ultimii 20 de ani in cele doua sisteme. Noi [...] Articolul Noul an incepe cu o greva in sistemul sanitar apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Noul an va fi anul protestelor. Angajații din Sanatate amenința ca pregatesc cea mai mare greva din ultimii 20 de ani."Lucratorii din sistemul sanitar și cel de asistența sociala sunt foarte deciși de aceasta data, va fi cea mai mare revolta din ultimii 20 de ani in cele doua sisteme. Noi…

- Angajații din sistemul sanitar și cei din asistența sociala pregatesc cea mai mare greva din ultimii 20 de ani. Cea mai mare revolta este in randul celor de la Federația Sanitas care reprezinta 100.000 de angajați din sistemul medical și din asistența sociala, relateaza Antena 3 CNN. „Lucratorii din…

- Cea mai mare revolta este in randul celor de la Federația Sanitas care reprezinta 100.000 de angajați din sistemul medical și din asistența sociala. Aceștia spun ca de anul viitor vor declanșa o greva generala in sistemul medical, cea mai mare din ultimii 20 de ani. „Lucratorii din sistemul sanitar…

- Activitatea Judecatoriei Turda este aproape paralizata, dupa ce grefierii au intrat in greva, incepand din 11 decembrie 2023. Solicitarile grefierilor sunt, in marea lor majoritate, legate de partea financiara, reproșand Guvernului ca nu li dau drepturile cuvenite. Citește și: Grefierii turdeni in greva!…

- Val de greve și proteste in țara, incepand de astazi, principala nemulțumire fiind legata de salarii. Procesele și anchetele vor avea de suferit incepand de astazi, pentru ca 7500 de grefieri din țara au intrat in proteste pe termen nedeterminat și acuza Guvernul ca nu a gasite solutii pentru ca ei…

- Se pare ca in Cluj-Napoca a mai „rasarit” un cartier de „lux” și anume Maraști, unde un proprietar s-a gandit sa-și inchirieze apartamentul cu peste 1.000 de euro. Normal ca anunțul a ajuns sa fie ridiculizat de internauți. Pentru cei care nu știu care sunt prețurile pentru imobiliare in zona municipiului…

- Lucratorii din aeroporturi și companii aeriene se afla in greva la nivel național in Italia vineri, 24 noiembrie.Sindicatele care reprezinta lucratorii aeroporturilor au anunțat greva la nivel național. Acetea cer majorari salariale și mai multe drepturi pentru angajați.Greva de 24 de ore va afecta…

- In perioada mini vacanței din preajma Zilei Naționale a Romaniei, Potaissa Spa va fi deschisa zilnic intre 07.00 – 21.30, pentru cei care au nevoie de relaxare. Totodata, Potaissa Spa vine cu soluția pentru cei care resimt modificarile atmosferice prin dureri de toate felurile. In cadrul Complexului…