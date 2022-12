Stiri pe aceeasi tema

- Lana Del Rey anunța noul album și lanseaza single-ul „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”. Noul proiect urmeaza succesul recent al albumelor „Blue Banisters” și „Chemtrails Over The Country Club”, care au fost lansate anul trecut. Materialul discografic va fi lansat pe 10 martie 2023,…

- Una dintre cele mai cumplite lupte ale carierei lui Caragiale - apararea onoarei in urma acuzațiilor de plagiat - incepe in 1901, lovitura crunta in imaginea și veridicitatea scriitorului venind din partea lui Caion, noteaza Adevarul.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- MACORA și Arkanian fac echipa și lanseaza „Alina-ma”, o piesa despre pasiune, dorința, și toate sentimentele care te inconjoara atunci cand ești cu adevarat indragostit. „Alina-ma” este genul de piesa care ne poate face sa simțim totul cu și mai multa intensitate. Cei doi artiști aduc prin intermediul…

- Jacheta din denim este unul dintre cele mai iconice lucruri din garderoba femeilor. Materialul este baza hainelor de zi cu zi. Femeile iubesc aceste geci din denim pentru universalism, versatilitate și stil. Este utila mai ales in lunile mai reci, deși este prezenta in garderoba și purtate pe tot parcursul…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- NASA, agenția spațiala americana, a efectuat, in noaptea de luni spre marți, primul test de aparare a Terrei. Aflat la 11 milioane de kilometri distanța de Pamant, un asteroid a fost lovit de o sonda trimisa de NASA in urma cu 10 luni, in incercarea de a determina schimbarea traiectoriei corpului ceresc.…

- Locul unde stratul de zapada a ajuns la 50 de centimetri! Pentru pasionații de zapada și turism, iarna este unul din cele mai tari momente. Ii anunțam ca exista locul din Romania unde stratul de zapada a ajuns la 50 de centimetri. Peisajul e ca in povești aici, iar zapada proaspat așternuta este numai…

- Deputatul bacauan Cristian Ichim a participat la Conferința „Misiunea 2030 – Drumul Romaniei catre un transport verde”, organizata de Confederația Patronala CONCORDIA. Conferința a fost un bun prilej pentru o serie de discuții aplicate intre reprezentanții mediului de afaceri și cei ai autoritaților,…