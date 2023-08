Stiri pe aceeasi tema

- Premiera negativa intr-un sector cheie din Romania: prima scadere a numarului de angajațiRadiografia industriei de constructii arata ca peste 20.000 de angajați au disparut din bilanturile firmelor de constructii in 2022. Cifra de afaceri totala a crescut insa cu 16%, pana la 163 mld. lei. Industria…

- Sorin Grindeanu anunța ca 150 de angajați din Ministerul Transporturilor vor fi dați afara. „Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 – nu vorbesc de companii, (…) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul…

- Elias Charalambous a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Antrenorul FCSB sustine ca Florinel Coman este cel mai bun jucator din Liga 1, avand doua reusite in primele doua meciuri. „Coman este si in acest an probabil cel mai bun jucator din Romania. A marcat un gol european. Suntem fericiti ca avem un jucator…

- Probleme mari in conducerea lui Dinamo! Eugen Voicu, unul dintre acționarii „cainilor” a vorbit despre problemele actuale de la echipa nou promovata. Acționarul de la Red&White a precizat ca iși dorește ca Vlad Iacob sa fie inlaturat de la club. De asemenea, acesta a convocat Adunarea Generala in acest…

- Mihai Stoica anunta masuri extreme pentru ca la FCSB – Dinamo sa nu fie incidente. Presedintele Consiliului de Administratie al FCSB a subliniat ca pentru derby-ul FCSB – Dinamo, care ar trebui sa se dispute in Ghencea, vor fi angajati sportivi de contact, in loc de stewarzi. Mihai Stoica a precizat…

- Premierul Ciolacu spune ca, la o populație lucrativa de doar 6 milioane de oameni, au fost inregistrate, doar anul trecut, 8,1 milioane de concedii medicale. ”Am aflat si eu in sedinta de guvern, aveam anumite semnale si astept un raport de la presedinta CNAS… Anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii…

- Impetum Group a facut publice concluziile celui de-al 8-lea studiu CONFIDEX care masoara increderea managerilor romani in economie in primul semestru al anului 2023. Dupa pandemie, conflictul din Ucraina, crizele din energie și cea a materiilor prime, deși exista inca multa incertitudine in economie,…

- Dupa promovarea in Liga 1, Dinamo se pregatește de noul sezon. Iar șefii clubului cauta noi acționari. Andrei Nicolescu, președintele executiv al „cainilor”, a anunțat ca exista discuții cu mai mulți oameni de afaceri și ca Dinamo ar putea doi noi acționari in scurt timp. „Este o discuție sa imparțim…