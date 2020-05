Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a zguduit cea mai mare parte a Noii Zeelande luni, informeaza dpa si Reuters.Citește și: Cum a intrat coronavirusul in Romania - Datele oficiale arata ca sute de mii de romani intorsi in tara au fentat carantina si izolareaCutremurul a avut o magnitudine de 5.8…

- Dupa ce sute de plaje din Grecia au fost redeschise, grecii s-au grabit sa prinda un loc pe nisip sau un sezlong. Cetatenii si-au recuperat putina libertate, dupa cum relateaza The Guardian, insa sunt supravegheati prin intermediul dronelor. In acest mod, autoritatile se asigura…

- Plajele din Barcelona au fost redeschise publicului, in urma unei decizii a consiliului local, ca un prim semn de revenire la normalitate in Spania, o tara serios afectata de pandemia de coronavirus, informeaza France 24. Cu toate acestea, accesul pe plaja e permis doar pentru cateva ore pe zi si exclusiv…

- Potrivit „The Guardian”, cele trei state ar incerca sa pirateze universitațile britanice și facilitațile științifice pentru a fura cercetarile legate de Covid-19 , precum și pe cele de dezvoltare a vaccinurilor, au avertizat specialiștii in securitate cibernetica. Centrul Național de Securitate Cibernetica…

- Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande - unul dintre liderii-femei laudați pentru cele mai eficiente masuri in lupta cu COVID-19, alaturi de cancelarul german Angela Merkel, premierul Islandei Katrin Jakobsdottir și președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen -, a luat o noua masura: și-a taiat salariul. The…

- Numarul imbolnavirilor de Covid-19 a sarit de 1.000 in Noua Zeelanda, cu un plus de 89 de cazuri in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor infectate e insa mic in comparație cu cele inregistrate in alte state, iar premierul are convingerea ca asta se datoreaza carantinei, noteaza The Guardian.Noua…

