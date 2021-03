Noua Zeelanda a cerut miercuri companiilor Google si Facebook sa incheie cu presa din tara acorduri similare celor incheiate recent in Australia, informeaza AFP.



Ministrul neozeelandez pentru media, Kris Faafoi, a afirmat ca are in vedere adoptarea unei masuri prin care gigantii tehnologiei sa fie obligati sa-i remunereze pe editorii de presa pentru continuturile distribuite, masura a carei menire este sa ajute sectorul media, aflat in mare dificultate.



Ministrul a subliniat insa ca prefera incheierea de acorduri, prin negocieri intre grupurile de presa din Noua Zeelanda…