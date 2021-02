Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a decretat duminica un lockdown de trei zile in Auckland, cel mai mare oras al tarii, dupa detectarea unui nou focar de contagiere cu coronavirusul SARS-CoV-2, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Aproximativ 2 milioane de cetateni vor fi obligati sa ramana…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat vineri ca a cerut autorizatie de la diferite autoritati sanitare din intreaga lume pentru a creste cu 50% capacitatea flacoanelor sale de vaccin impotriva COVID-19, pentru a accelera campaniile de vaccinare in curs, relateaza sambata AFP, conform…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si de compania AstraZeneca are eficacitate similara impotriva variantei britanice a coronavirusului ca si impotriva variantelor aflate anterior in circulatie, a anuntat vineri universitatea britanica, transmite Reuters. Varianta identificata…

- Vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19 ar putea proteja mai putin impotriva infectarii cu tulpina din Africa de Sud a coronavirusului, care contine o mutatie ingrijoratoare, potrivit rezultatelor unui studiu britanic dat marti publicitatii, informeaza Reuters. Datele preliminare ale studiului,…

- Oslo, capitala Norvegiei, precum si ale noua municipalitati invecinate au impus sambata unele dintre cele mai severe masuri de lockdown adoptate pana in prezent in aceasta tara, dupa depistarea unei variante mai contagioase de coronavirus, identificata pentru prima data in Marea Britanie, informeaza…

- Vaccinul BioNTech/Pfizer pare a fi eficace contra variantei britanice a COVID-19, care ingrijoreaza comunitatea stiintifica din cauza transmisibilitatii sale mai ridicate, potrivit rezultatelor a doua studii preliminare, date miercuri publicitatii, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. ''Rezultatele…

- Franța vrea sa testeze un milion de elevi și profesori pe luna, pentru a depista mai repede infectarile din rindul minorilor, mai ales in condițiile in care noua tulpina britanica se propaga rapid și in Hexagon. Ministrul sanatații a anunțat incheierea unui protocol in acest sens, comunica Digi24. Sunt…

- Dincolo de orice dispute politice, dincolo de orice incrancenari, momentan, trebuie sa ramana in atenție lupta impotriva coronavirusului, responsabilitatea și… posibilele soluții. Pentru ca omenirea trebuie sa lupte pentru VIAȚA. Și… iata, cercetatorii nu lasa garda jos, muncesc și... vin cu vești…