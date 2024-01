Noua viață la țară La inceput de an merita pusa o intrebare: Ce va insemna 2024 pentru agricultura romaneasca? Cum viitorul este o „multiplicare“ infinita a prezentului, legat la randul sau, nu-i așa, de trecut, sa vedem ce a insemnat anul 2023 pentru agricultura romaneasca. La aceasta intrebare probabil ca raspunsul ar fi ceva de genul un huiduit foarte lung. Și asta din cauza problemelor cu razboiul, știți voi care. Sigur, ar fi și voci care ar spune ca lor le-a mers bine… Cu siguranța ca, intr-o situație data, nu toata lumea e mulțumita sau nemulțumita. Dar, per total, lucrurile nu sunt deloc roz, daca mai punem… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea artistica din Romania, in doliu! S-a stins din viața unul dintre fondatorii grupului umoristic ”Voua”. Este vorba despre Danuț Caramihai. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de foștii sai colegi.

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! Un regizor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața astazi, pe data de 2 ianuarie 2024. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Național "Mihai Eminescu" Timișoara.

- Este zi de doliu in lumea actoriei din Romania! S-a stins din viața Anda Caropol. Celebra actrița a murit la varsta de 84 de ani și a lasat multa tristețe in urma ei. Acum este plansa de toți cei care au cunoscut-o și care au apreciat munca ei. Anunțul trist despre decesul ei a fost facut de Uniunea…

- Lumea muzicii din Romania este in doliu! S-a stins din viața Florin Apostol, artistul care a cunoscut succesul alaturi de Madalina Manole. Celebrul cantareț a murit la varsta de 58 de ani, dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate.

- Se pare ca intre Marcel Ciolacu și Mircea Geoana nu exista prietenie, iar actualul al doilea om in NATO nu va avea sprijinul PSD pentru o eventuala candidatura la președinție. Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, l-a criticat, intr-un interviu difuzat sambata seara de Realitatea Plus, pe Mircea Geoana,…

- Intr-un videoclip publicat pe Instagram, actrita celebra pentru rolurile din serialele americane „Beverly Hills” si „Charmed” isi impartaseste temerile si sperantele intr-un mesaj plin de optimism.Shannen Doherty vorbeste despre moarte si despre viata ei. Ca o persoana care este recunoscatoare pentru…

- Senatorul liberal Nicoleta Pauliuc a afirmat, miercuri seara, la Ploiesti, ca peste 170.000 de romani au semnat pentru proiectul privind protejarea minorilor in mediul online, iar tinta este aceea de a avea sustinerea a 500.000 de romani. ,,Astazi (…) facem ceva ce nu s-a mai facut in Romania. In UK,…

- O noua lege ar putea permite accesul copiilor din Romania pe rețelele de socializare doar cu acordul parinților. Prin aceasta inițiativa se dorește prevenirea, combaterea dependența de ecrane, efectele pe care le au pe termen lung asupra dezvoltarii celor mici și protejarea copiilor de conținutul extrem…