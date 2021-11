Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost anunțata dupa o ședința de urgența a guvernului condus de Naftali Bennett care a durat mai bine de 3 ore, sambata noaptea. Masura este valabila pe o durata de 14 zile. Israelul, prima tara care si-a inchis complet granitele pentru a proteja populatia de contaminarea cu varianta Omicron,…

- Valeriu Gheorghița a dat o veste de ultima ora despre tulpina Omicron, din Africa de Sud, cea care ingrijoreaza la ora actuala lumea medicala. Cazuri de infectare cu aceasta tulpina au fost detectate și in Europa. Astfel, printre țarile cu cazuri confirmate se numara Marea Britanie, Germania, Cehia,…

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson a anuntat sambata o inasprire a restricțiilor, pentru a incetini raspandirea noii variante Omicron a coronavirusului. Autoritațile sanitare britanice au informat in cursul zilei ca au fost confirmate doua cazuri de infectare in Marea Britanie, informeaza Reuters…

- Autoritațile din Germania au informat sâmbata ca au detectat vineri seara câteva mutații specifice noii variante a coronavirusului Omicron la o persoana care s-a întors din Africa de sud și a aterizat pe aeroportul din Frankfurt, relateaza Reuters. Ministrul pentru probleme…

- 61 de persoane care au aterizat la Amsterdam cu doua curse din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru Covid-19, iar autoritațile olandeze au anunțat ca sâmbata dimineața fac analize suplimentare pentru a stabili daca vreunul dintre aceste cazuri are legatura cu noua varianta a coronavirusului…

- Alte 1370 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2- Germania, 1-Romania, 1-Belgia, 1-Cipru, 1-Italia, 1-Malta, 1-Marea Britanie, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate –5874.…

- Alte 1.300 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 1.034 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 29 cazuri asociate cu contact in afara țarii: : 4-Germania, 3-Israel, 3-Rominia, 3-Turcia, 2-Bulgaria, 2-Rusia, 2-Marea…

