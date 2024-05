Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului un autovehicul condus de un barbat de 47 de ani, din Galbinasi, pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau, a surprins și accidentat un pieton ce s-ar fi aflat in traversarea drumului. Accidentul s-a soldat cu ranirea pietonului, care a fost preluat de ambulanța…

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs vineri, in jurul orei 12:30, pe Drumul Național 2B, in localitatea Galbinași. Conform datelor transmise de IPJ Buzau, in coliziune sunt implicate douaautovehicule, iar doua persoane sunt evaluate medical: „Trafic dirijat pe DN2B, in Galbinasi, accident…

- In vederea executarii de catre CFR SA a “Lucrarilor de modernizare trecere la nivel km 172+294, intre stațiile FAUREI – DEDULEȘTI și dublarea semibarierelor la instalația BAT”, in perioada 08.05.2024 – 20.05.2024, drumul național DN 2B, aflat in administrarea DRDP Buzau, va fi inchis total circulației…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați prin SNUAU 112, in data de 30 aprilie a.c., pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de descarcerare și prim ajutor la un accident rutier produs pe raza localitații Babeni, DN 64. S-au deplasat de urgența la locul evenimentului…

- Un accident rutier soldat cu o victima s-a produs, marți seara, pe Drumul Național 2B, in localitatea buzoiana Galbinași. Potrivit unui anunț al poliției buzoiene, trafictul este dirijat pe DN2B, in localitatea Galbinași, din cauza unui accident rutier. Din primele date de la fața locului ar fi vorba…

- UPDATE 3 IPJ Buzau vine cu precizari referitoare la imprejuarile in care s-a produs accidentul. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism și o autocisterna ce se deplasau dinspre Ploiesti catre Buzau, conduse de catre doi șoferi de 59 de ani, respectiv…

- Trafic blocat pe DN2E85, in aceasta dupa-amiaza, in Limpezis, in urma unui grav accident rutier. ,,Din primele date, se pare ca in eveniment sunt implicate doua autovehicule, 3 persoane ar fi incarcerate.” , anunța IPJ Buzau.

- Trafic dirijat pe DN2B, in C.A. Rosetti, in urma unui accident rutier, transmit reprezentanții Poliției. ,,Din primele date de la fața locului se pare ca este vorba de o coliziune intre trei autovehicule, o persoana este incarcerata.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.