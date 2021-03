Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va beneficia nici in 2021 de traditionala parada militara organizata pentru a celebra aniversarea sa, intrucat ceremonia a fost anulata, pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham, citat de AFP.…

- Forțele armate din Armenia au cerut demisia premierului Nikol Pashinyan și a guvernului sau printr-un comunicat transmis joi, potrivit agenției ruse Interfax. Pashinyan spune ca în țara are loc o lovitura de stat și a cerut suporterilor sai sa se strânga în centrul capitalei…

- Win Htein, un apropiat al liderei Aung San Suu Kyi, îndepartata de la putere la începutul acestei saptamâni printr-o lovitura de stat militara, a fost arestat vineri dimineata, potrivit purtatorului de cuvânt al partidului Liga Nationala pentru Democratie (LND), informeaza AFP,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat miercuri ca va face tot ce îi sta în putinta "pentru a mobiliza toti actorii-cheie si comunitatea internationala pentru a pune suficienta presiune asupra Myanmar cu scopul de a se asigura ca lovitura de stat esueaza", noteaza…

- Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Naționala pentru Democrație (LND), aflat la guvernare in Myanmar, a fost arestata de armata impreuna cu alți oficiali ai acestui partid. Lovitura de stat are loc intr-o țara care mulți ani s-a aflat sub dictatura militara.

- Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Naționala pentru Democrație (LND), aflat la guvernare in Myanmar, a fost arestata de armata impreuna cu alți oficiali ai acestui partid, in ceea ce pare a fi o noua preluare in forța a puterii de catre liderii militari, intr-o țara care mulți ani s-a aflat sub…

- Operatiune militara israeliana in Cisiordania dupa un atac cu vehicul Armata israeliana a lansat, sambata, o operatiune de securitate in teritoriul palestinian Cisiordania dupa ce doi militanti islamisti au lovit cu un vehicul militari israelieni, afirma surse citate de cotidianul Times of…

- Stanley Johnson, tatal prim-ministrului britanic Boris Johnson, a declarat joi ca este in proces de obtinere a unui pasaport francez pentru a-si mentine legaturile cu Uniunea Europeana dupa Brexit, relateaza Reuters. Fost membru al Parlamentului European, Stanley Johnson a votat, la referendumul…