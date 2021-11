Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- PNL a decis, intr-o ședința de urgența, marți, sa propuna PSD sa susțina un guvern minoritar PNL-UDMR cu premier Nicolae Ciuca, pentru doar 3 luni. Acest armistițiu politic ar fi rediscutat dupa cele trei luni. Conform unor surse politice, PSD nu ar dori sa susțina un guvern minoritar, nici chiar pentru…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi seara, ca liderii social-democrați vor avea o discuție legata de o eventuala susținere a noului guvern cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Aceasta discuție va avea loc la sediul PSD, a spus Ciolacu. “Nu am avut o discuție (cu liderii PNL – n.r.). PNL…

- Liderii PNL se reunesc, vineri, pentru lua o decizie in privința formarii noului Guvern, inainte de negocierile cu foștii parteneri de Coaliție, cand Dacian Cioloș va afla daca va fi susținut sau nu de liberali. Biroul Executiv al Partidului National Liberal se reuneste in sedinta, la ora 11.00, in…

- Vicepremierul Dan Barna a plecat cu bagajele și cu consilierii din Guvern, imediat dupa declarațiile lui Florin Cițu și ale liderilor PNL care au anunțat ca nu renunța la funcția de premier. Barna a așteptat sa vada decizia liderilor PNL, in speranța ca Florin Cițu iși da demisia din funcția de premier.…

- Scena politca este in fierbere dupa anunțul premierului de revocare a ministrului Justiției Stelian Ion, ce a declanșat o criza profunda in coaliție. Liderii politici reacționeaza. Președintele PSD Marcel Ciolacu a avut o prima reactie legat de cel mai mare scandal declanșat pana acum in coalitie. Presedintele…

- Dupa ce au suspendat ședința de Guvern, nemulțumiți de incercarea premierului de a introduce pe ordinea de zi suplimentara a proiectului Anghel Saligny fața de care s-au opus de la inceput, liderii USRPLUS s-au retras pentru a lua decizii. Potrivit unor surse politice sunt luate in calcul trei variante.…