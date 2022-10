Propunerea Comisiei Europene de achiziții comune a gazelor este extrem de dezavantajoasa pentru Romania, susține europarlamentarul Maria Grapini. Aceasta arata ca țara noastra trebuie sa dea toata producția pe platforma comuna a UE, la prețuri mici, și sa se redistribuie o cantitate mai mica, dar mai scumpa, in numele solidaritații. In plus, reducerea de 15% […] The post Noua platforma de achiziții comune a gazelor in UE. Dam mult și ieftin, primim puțin și scump first appeared on Ziarul National .