Noua modă la Transporturi: O șefă ejectată de la CFR Călători, promovată director la …CFR Marfă De mai mult timp, in Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a devenit o moda ca cei dați afara dintr-o companie sa fie promovați la o alta companie, chiar pe funcție mai mare, iar aceasta „rețeta„ de succes s-a aplicat și la CFR Marfa. In urma cu ceva timp, eterna șefa a achizițiilor de la CFR Calatori, Carmen Popescu, a fost, in sfarșit, trimisa la plimbare, iar „baieții” cu ochii roata știu și de ce. Dar, jupaneasa achizițiilor de la CFR Calatori n-a stat prea mult pe bara și din aceasta saptamana a fost recuperata și promovata la conducerea unei societați cheie de la calea ferata. Apostolache… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

