Stiri pe aceeasi tema

- LISTA actualizata a țarilor cu risc epidemiologic. Romania iese din zona roșie. Italia, in zona galbena. Hotararea CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat vineri, Hotararea nr. 106 care prevede actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Vezi Anexa HCNSU…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea cu privire la lista de clasificare a tarilor si teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire la care se instituie masura carantinei.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența din Romania a aprobat Hotararea nr. 81 prin care se actualizeaza lista țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Astfel, Republica Moldova este menținuta in zona roșie.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat, joi seara, lista tarilor cu risc epidemiologic. Romania se mentine pe lista rosie a tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Lista tarilor cu risc epidemiologic actualizata. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea nr.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea nr. 81 prin care se actualizeaza lista țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Potrivit CNSU, Slovacia intra in zona roșie, in timp ce Norvegia trece in verde, in urma scaderii incidenței.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența din Romania a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza carora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea in Romania.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic. Romania și Grecia au trecut in zona galbena, iar Austria in zona roșie. Copiii pana la 12 ani nu mai stau in carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi noua lista…

- In sedinta de joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat Hotararea numarul 68 pentru actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. ZONA ROȘIE In... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!