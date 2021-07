Stiri pe aceeasi tema

- ℹA fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat conform Hotararii nr. 46 din 15.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista statelor cu risc epidemiologic in funcție de incidența cazurilor de coronavirus. Spania, Portugalia și Olanda și alte 25 de state/teritorii sunt in zona roșie. Grecia trece din zona verde, in zona galbena.

- Grecia, una dintre destinațiile preferate de vacanța ale romanilor, a intrat din nou in zona galbena, in vreme ce Spania și Portugalia au intrat in zona roșie, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Comitetul Național pentru Situații…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic a actualizata. Spania, Portugalia si Marea Britanie sunt in zona rosie, Grecia a intrat in zona galbena Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Spania, Portugalia si Marea Britanie sunt in…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi, lista tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, Grecia intrand in zona galbena, in urma cresterii incidentei, iar Spania in zona rosie.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a transmis joi noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Sunt cateva schimbari importante in ceea ce privește țarile preferate de romani ca destinație de vacanța.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat clasificarea tarilor si teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata a cazurilor de Covid. Astfel, Marea Britanie ramane in zona rosie.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Marea Britanie continua sa ramana in zona roșie, in schimb Franța a trecut in zona galbena. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea in…