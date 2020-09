Noua iubită a lui Bănel Nicoliță ar fi însărcinată Fostul fotbalist al FCSB, Banel Nicolița, a revenit in atenția publicului printr-un scandal monstru. Fostul fotbalist, in varsta de 35 de ani, a divorțat de soția sa și de cateva luni bune are o iubita cu 10 ani mai tanara ca el. Fostul star de la FCSB a anunțat abia acum ca divorțul s-a produs in februarie, deși el și Cristina (fosta soție și mama a celor doua fetițe ale lor) erau separați de doi ani. „Nu vreau sa intru in amanunte, vreau doar sa spun cum stau lucrurile. Eu doar atat pot sa confirm: sunt de doi ani și ceva de cand nu mai sunt impreuna cu fosta soție, oficial am divorțat in luna… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adam Nemec vine la București dupa ce a semnat cu Dinamo. Atacantul slovac va fi insoțit și de superba sa soție, Zuzana Nemec, ex-Kollorova, fosta Miss Univers Slovacia 2016. Zuzana, cea mai frumoasa iubita de fotbalist din Liga 1 Odata cu revenirea lui Cosmin Contra, s-au reintors și transferurile surprinzatoare…

- Banel Nicolița are un eșec in dragoste. Acesta a divorțat de mama copiilor sai. Cine este fosta lui soție și cum s-au indragostit cei doi? Au ramas sau nu in relații bune? In ce relații a ramas Banel Nicolița cu fosta soție? Banel Nicolița s-a desparțit de soția sa, lucru care a luat prin surprindere…

- Banel Nicolița (35 de ani) a divorțat de soția sa, Cristina, cu care era casatorit din 2014. Fostul fotbalist, in prezent finanțatorul echipei CS Faurei, a dezvaluit ca a finalizat de curand divorțul de Cristina, cu care a fost insurat timp de 6 ani. „Ruptura” acestora dateaza de mai bine de 2 ani,…

- Banel Nicolița (35 ani) a confirmat, dupa mult timp, zvonul desparțirii de soția sa. Fostul star de la FCSB a anunțat ca divorțul s-a produs in februarie, deși el și Cristina erau separați de doi ani. Zvonurile divorțului au aparut in 2019 și erau alimentate de faptul ca cei doi nu mai fusesera vazuți…