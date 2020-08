Zvonuri despre o relatie a actorului american Brad Pitt cu fotomodelul german de origine poloneza Nicole Poturalski au inceput sa circule saptamana trecuta, dupa ce amandoi au fost vazuti intr-un hotel din sudul Frantei, relateaza editia online a ziarului spaniol ABC.



Dupa aproape patru ani de la despartirea de Angelina Jolie si dupa un dureros proces de divort, Brad Pitt, in varsta de 56 de ani, a intrat din nou in atentia tabloidelor dupa ce agentul sau a confirmat presei americane ca actorul are o legatura sentimentala cu modelul german Nicole Poturalski, in varsta de 27 de ani…