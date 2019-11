Mirela Ancuta, fosta campioana mondiala la Qwan Ki Do, sefa compartimentului Sport-Cultura din cadrul Primariei Pascani, le-a povestit consilierilor locali la ultima sedinta cum tatal sau a murit de curand, cu zile, in loc sa ii fie salvata viata. Despre aceasta interpelare cititi textul ZDI: (VIDEO) Marturie socanta despre cum se poate muri cu zile intr-un spital din Iasi „Si daca il iei in sac, care este problema?" Tanara a expli (...)