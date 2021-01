Stiri pe aceeasi tema

- Victoria presedintelui ales Joe Biden de la scrutinul prezidential din 3 noiembrie a fost ratificata, joi, 7 ianuarie, de Congresul SUA. Conform EFE și Agerpres, ratificarea are loc imediat dupa asaltul asupra Congresului comis de sustinatori ai lui Donald Trump. Susținatorii presedintelui in exercitiu…

- Liderul minoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, a condamnat cu forta evenimentele care au avut loc miercuri la Capitoliul SUA si a imputat responsabilitatea pentru acestea presedintelui Donald Trump, potrivit CNN, preluat de Agerpres. "Acest templu al democratiei a fost profanat",…

- Donald Trump vorbește acum participanților la mitingul „Marșul pentru a salva America” de la Washington, cu mai puțin de o ora înainte ca Congresul sa se întruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, potrivit The Guardian.Președintele…

- Peste 170 de directori de companii, printre cele mai mari din SUA, au cerut luni Congresului american sa recunoasca alegerea democratului Joe Biden in functia de presedinte al tarii in cadrul sesiunii prevazute sa aiba loc miercuri, pledand pentru un transfer corespunzator al puterii, informeaza AFP.…

- Presedintele american în exercitiu Donald Trump a facut aluzie marti ca ar putea candida din nou la presedintia SUA în 2024, afirmând în fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile de contestare a rezultatului votului esueaza anul acesta, "ne vedem…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Ministerul Afacerilor Externe al Chinei i-a felicitat vineri pe presedintele si vicepresedintele alesi ai SUA, Joe Biden si Kamala Harris, la aproape o saptamana de la anuntul victoriei celor doi politicieni ai Partidului Democrat la scrutinul prezidential din 3 noiembrie si pe care presedintele…

- Cu opt zile inaintea alegerilor, presedintele american, Donald Trump, a inregistrat o uriasa victorie odata cu confirmarea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Suprema a Statelor Unite, de acum pozitionata durabil si solid la dreapta, noteaza AFP preluat de agerpres. In pofida opozitiei…