- US Open 2021 a ajuns in a doua saptamana de competiție. Cei mai buni tenismeni ai finalului de an competițional iși arata calitațile și forma in fața tribunelor de la Flushing Meadows. Arene care altadata erau pline ochi și lumea era cuprinsa de febra unor meciuri memorabile și nu se temea de un virus…

- Germana Angelique Kerber, locul 17 WTA si cap de serie numarul 16, a fost invinsa, duminica, in optimile de finala ale US Open, de jucatoarea canadiana Leylah Fernandez, locul 73 WTA, cu scorul de 4-6, 7-6 (5), 6-2, potrivit news.ro. Fernandez s-a impus dupa un meci de doua ore si 15 minute…

- Fostul jucator Patrick Ciorcila (24 de ani), in prezent director al turneului WTA Winners Open de la Cluj, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre parcursul Simonei Halep de la US Open și despre plusurile aratate de ea in primele trei meciuri de la Flushing Meadows. Simona Halep va juca in optimile…

- Simona Halep o va infrunta pe jucatoarea din Ucraina, Elina Svitolina in optimile de finala ale turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al anului.Tenismena din Constanta, Simona Halep si a aflat adversara din optimile de finala ale turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Simona Halep…

- Victorie magistrala reușita vineri seara de Simona Halep in turul al treilea la US Open. Simona Halep (Romania, 13 WTA) a invins-o pe Elena Rybakina (Kazahstan, 20 WTA), scor 7-6(11), 4-6, 6-3 dupa un meci nebun, și s-a calificat in optimi la US Open. Halep a jucat un tenis incantator in multe momente,…

- Simona Halep este în optimi la US Open, sportiva noastra obținând calificarea dupa un meci spectaculos cu Elena Rybakina. La finalul partidei de vineri, Simona a zâmbit mult la interviul de pe teren și a avut o precizare surprinzatoare în legatura cu nivelul la care se afla.…

- Jucatoarele de tenis Elina Svitolina (Ucraina, 6 WTA, favorita nr. 2) si Bianca Andreescu (Canada, 7 WTA, favorita nr. 3) au fost eliminate miercuri in optimile de finala ale turneului WTA de la Berlin, dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Svitolina s-a inclinat in doua seturi, 6-4,…

- Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) crede ca Anastasia Pavlyuchenkova (29 de ani, 32 WTA) merita sa caștige Roland Garros 2021. Halep, campioana pe zgura din Franța in 2018, nu a putut participa la ediția din acest an a turneului de Grand Slam din cauza unei rupturi musculare suferite la turneul…