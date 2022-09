Noua diviziune a muncii în democraţie Problema cresterii pensiilor si salariilor s-a rezolvat in doi timpi si trei miscari: se amana pentru ianuarie 2023. Anuntul vine aproape concomitent de la premierul Ciuca si de la presedintele Iohannis. In situatia actuala ai zice ca este o decizie cinica. Traversam o perioada grea. Tocmai de aceea parlamentarii si-au majorat indemnizatiile cu 25%. Punand in balanta amanarea majorarii pensiilor si rapiditatea cu care parlamentarii si-au majorat indemnizatiile avem tabloul perfect al impartirii populatiei in doua categorii: poporul de rand si privilegiatii. Dincolo de aceasta departajare, pe zi… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

