Nouă avarie în reţeaua de termoficare din Bucureşti / CET Progresu a fost oprită, la doar o zi după repornire ”ELCEN sustine demersurile reprezentantilor Termoenergetica de a reduce cat mai mult posibil efectele acestei avarii asupra consumatorilor arondati si in coordonare cu Termoenergetica, se identifica la acest moment solutia optima de asigurare a unui regim de functionare corespunzator, atat pe parte de productie, cat si pe parte de transport si distributie”, a transmis, joi, compania, intr-un comunicat de presa. ELCEN a precizat ca are capacitatea tehnica de a porni CET Grozavesti aflata in stadiul ”de rezerva” si de a livra din aceasta centrala agentul termic catre acele zone din reteaua de termoficare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

