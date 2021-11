Nou termen de aprobare a Planului de restructurare al CEO de către Comisia Europeană Șefii Complexului Energetic Oltenia (CEO) așteapta ca Planul de restructurare și decarbonare sa fie aprobat luna viitoare sau cel tarziu in luna ianuarie a anului viitor. Planul de restructurare se afla depus de mai multe luni la Comisa Europeana. Prima varianta elaborata de Complexul Energetic Oltenia și o firma de consultanța propunea un Plan valabil pana in 2025. Comisia a respins propunerile companiei și a solicitat refacerea din temelii a Planului de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia, in privința contractelor de vanzare de energie și mai ales legat de sursele de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost achiziționate primele caiete de sarcini pentru noile investiții prognozate la Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de grupurile pe gaze naturale și parcurile fotovoltaice. Potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, caietele de sarcini pot fi achiziționate pana in data de 29…

- 10 total views …și asta e motivul pentru care proiectul regional de apa și canalizare pentru localitațile din județ, a intrat in atenția primarilor care au fost excluși din acest mega-proiect și nu numai. In urma mai multor discuții purtate cu unii „suparați”, se pare ca daca nici pana la finele acestui…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu se pregatește sa trimita bolnavii COVID la unitatea medicala din Targu-Carbunești, pentru ca nu mai sunt paturi. Toate paturile destinate pacenților COVID sunt ocupate. Mai sunt cateva locuri pentru suspecții de coronavirus și doar 4 paturi la ATI COVID, in…

- Proiectul de act normativ a fost discutat cu reprezentanti ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare.Din pacate, in acest moment, in urma anunțului falimentului celui mai mare asigurator auto din Romania, cu peste 3 milioane de clienți, șoferiii care sunt implicații in accidente…

- Raiffeisen Bank a implementat din anul 2014 ordinul emis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) privind o metoda de calcul a dobanzii in cazul restructurarii creditelor, iar banca in prezent calculeaza sumele care ar trebui restituite clientilor ce ar fi putut fi afectati…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia nr. 3 din data de 29 iunie 2021 a adunarii generale ordinare a actionarilor Sodetatii IOWEMED S.A.Societatea ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. Si MEDICOVER HOLDING CYPRUS LIMITED in calitate de actionari in cadrul Iowemed SA, au decis urmatoarele:Se…

- Directoratul societatii SOCEP SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.Directoratul societatii SOCEP SA, reprezentat prin Dorinel Cazacu ndash; presedinte al Directoratului, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data…