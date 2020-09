Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii care vin din SUA unde s-a descoperit cu numar ridicat de cazuri de COVID-19 ar putea fi obligați sa prezinte test negativ la intrarea in Romania. Autoritațile discuta despre posibilitatea solicitarii unui test negativ pentru COVID-19 cetatenilor care vin din state cu un numar ridicat de imbolnaviri,…

- Romania a atins miercuri un nou record absolut al bilanțului zilnic de COVID-19, fiind anunțate 1.713 cazuri. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune insa ca acest numar include si imbolnaviri neraportate din zilele anterioare, fara a preciza despre cate astfel de cazuri este vorba. El a facut aceste…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 55.241 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1232 de noi imbolnaviri din 20.581 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 2.480 de decese, din care 48 in ultimele 24 de ore.…

- In ultimele 24 de ore a fost stabilit un nou record negativ de infectari cu COVID-19. Au fost 1.119 cazuri, cu sapte mai multe decat in ziua precedenta, la 22.532 de teste efectuate. In Timis au fost raportate 21 de infectari in ultimele 24 de ore., cu 17 mai putine decat in ziua precedenta Pana ...…

- Din record in record! In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 799 de persoane infectate cu coronavirus. In judetul Timis au fost raportate 20 de noi imbolnaviri. Au fost efectuate, in aceeasi perioada, 18.986 de teste. Pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri…

- Din momentul relaxarilor și pana in acest moment, Romania trece printr-o noua criza și o noua evoluție expansiva a cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica a dat astazi publicitații o noua cifra de cazuri. Bilanț horror in Romania cu noi cazuri de infectare La ora…

- Județul Dambovița inregistreaza zilnic, zeci de noi cazuri COVID-19. Nu trebuie sa uitam ca zilele trecute, in județul nostru s-a inregistrat record, dupa record privind raportarea zilnica de noi cazuri. Fiecare cetațean trebuie sa fie conștient ca virusul exista și evoluția infectarii cu noul coronavirus…