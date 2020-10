Stiri pe aceeasi tema

- Actuala stare de urgența din Italia expira pe 15 octombrie, insa situația epidemiologica din aceasta tara ar putea provoca prelungirea acesteia. Premierul italian Giuseppe Conte a declarat ca va merge in Parlament pentru prelungirea starii e urgența pana pe data de 31 ianuarie 2021, potrivit La Repubblica…

- Israelul a inregistrat vineri un nou record si a depasit pragul de 7.000 de contagieri zilnice cu SARS-CoV-2, cu cateva ore sa intre in vigoare o inasprire a masurilor de izolare impuse deja in urma cu o saptamana, relateaza EFE.

- Israelul a inregistrat vineri un nou record si a depasit pragul de 7.000 de contagieri zilnice cu noul coronavirus, cu cateva ore sa intre in vigoare o inasprire a masurilor de izolare impuse deja in urma cu o saptamana, relateaza EFE, potriivt Agerpres. In ultimele zile si in pofida decretarii izolarii,…

- Israelul, Cisiordania si Gaza se confrunta cu un focar reinnoit de coronavirus. Guvernul israelian a decis reinstalarea starii de urgenta timp de 3 saptamani, deoarece țara are in prezent 37.482 de cazuri active, iar 1.103 oameni au murit.

- Guvernul decide, vineri seara, prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca nu vor fi noi restricții. „In urma aprobarii hotararii CNSU, astazi venim cu Hotararea de Guvern care propune…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a apreciat, marti, ca prelungirea starii de urgenta la nivel national, din cauza pandemiei de coronavirus, este ''inevitabila'', informeaza dpa, citata de Agerpres.Adresandu-se Senatului, Conte a incercat sa obtina sprijin politic pentru masura preconizata, desi guvernul…

- Guvernul Romaniei a decis o noua prelungire a starii de alerta, in contextul pandemiei de coronavirus. In aceasta situație, Patriarhia Romana a decis sa prezinte lista cu restricțiile care se impun in lacașurile de cult. Impartașirea comuna ramane, in continuare, interzisa, in biserici, dupa cum…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, anunța ca starea de alerta va fi prelungita daca numarul de imbolnaviri zilnice nu scade. Autoritațile insa raporteaza ca și cazuri noi focarele din spitale și aziluri, care sunt izolate, și nu vizeaza raspandirea comunitara.Citește și: SONDAJ CURS - Viitorul…