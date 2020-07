Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP. Bilantul epidemiei din Statele Unite a ajuns astfel la aproape trei milioane de cazuri. In acelasi interval, in SUA au decedat 1100 de…

- In ajunul sarbatorii zilei nationale a SUA, au fost raportate 728 de noi decese provocate de COVID-19, potrivit aceleiasi surse. Bilantul deceselor a ajuns astfel la 129.405. SUA, cea mai afectata tara din lume de boala provocata de noul coronavirus, au depistat pana in prezent aproape 2.8…

- SUA au inregistrat vineri 45.242 de noi contaminari. Universitatea Johns Hopkins a raportat, pentru acelasi interval, aproximativ 40.000 de cazuri noi. Noul varf vine dupa ce in mai multe state au fost descoperite focare importante si aici autoritatile au renuntat, momentan, la relaxarea masurilor.…

- Bilanțul global al pandemiei de coronavirus a depașit 9,1 milioane de infectari și 472.000 de decese - potrivit Universitații de Medicina John Hopkins, potrivit romania-actualitati.ro.Statele Unite sunt, in continuare, țara cea mai afectata, cu peste 2,3 milioane de cazuri confirmate și 120.000…

- In ziua precedenta, in SUA a fost raportat cel mai scazut bilant cotidian de decese din ultima luna: 1.015 de cazuri. Potrivit ultimelor actualizari, bilantul total al deceselor provocate de COVID-19 pe teritoriul SUA a ajuns la 71.022. Statele Unite au, de asemenea, cel mai mare ridicat bilant…

- Bilantul total al deceselor provocate de epidemie a ajuns la 66.224. In SUA s-au inregistrat peste 1,1 milioane de cazuri de contaminare cu Covid-19. Totalul include cazuri din toate cele 50 de state, districtul Columbia si alte teritorii americane, precum si cazuri ale cetatenilor americani…

- Statele Unite au inregistrat miercuri un nou record de aproape 2.600 de noi decese in 24 de ore ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus, cel mai ridicat bilant inregistrat de o tara, conform datelor anuntate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP. Astfel, pe teritoriul SUA, in intervalul…

- Pana astazi, 11 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați…