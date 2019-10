Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,6, care a lovit marti insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipine, a provocat cel putin sase decese si numerosi raniti, au anuntat autoritatile citate de AFP, scrie Agerpres.

- Cel puțin 22 de persoane au murit in orașul Kampene din Republica Democrata Congo dupa o mina de aur s-a prabușit miercuri, relateaza site-ul postului CNN, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Cutremur pe scena politica! Decizia care rastoarna condamnarea lui Liviu Dragnea Grupul de mineri,…

- O femeie și-a pierdut viața intr-un accident rutier grav petrecut sambata pe DN66, la intrare in Petroșani dinspre Hațeg, in județul Hunedoara. Dupa impactul violent intre doua autoturisme, unul dintre acestea s-a rasturnat sub un pod. Alți doi barbați au fost raniți informeaza Romania24.ro. Potrivit…

- Scene tragice s-au petrecut, sambata dimineata, la intrare in Petrosani, unde doua masini s-au ciocnit, iar una dintre ele s-a prabusit apoi de pe un pod. Un accident grav, soldat cu o victima decedata si alte doua grav ranite a avut loc sambata la intrarea in Petrosani. …

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, epicentrul seismului fiind in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs la adancimea de 132 de kilometri.…

- Observatorul Solar si Heliosferic (SOHO) a inregistrat joi, 15 august, o cometa care s-a prabusit in Soare, conform unui anunt facut de astronomul Tony Phillips din cadrul Space Weather, informeaza sambata SPACE.com.

- O mașina s-a ciocnit violent cu un TIR, vineri dimineața, pe drumul național 13 Brasov –Targu Mures, intr-o curba, iar din impact au rezultat cinci victime.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN13 Brasov –Targu Mures, la iesirea din localitatea Rupea…

- O parcare stradala s-a prabusit din senin tocmai cand un camion de pompieri trecea pe acolo. Oamenii au crezut ca este un cutremur. Camionul pompierilor a fost prins intre daramaturile asfaltului.