- Premierul sloven, conservatorul Janez Jansa, i-a cerut joi directorului general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa-si dea demisia si, la fel ca presedintele american Donald Trump, a evocat la randul sau posibilitatea ca tara sa sa nu-si mai achite contributia…

- Numarul pacienților in viața și care au coronavirus a ajuns la 95.262. Alți 26.491 s-au vindecat, iar bilanțul deceselor, la nivel național, a ajuns la 17.669. Italia are raportate 139.422 de cazuri cu coronavirus. Porturile italiene nu pot fi considerate sigure din cauza epidemiei…

- Porturile italiene nu pot fi considerate sigure din cauza epidemiei de COVID-19 si nu vor permite navelor care au salvat migranti sa acosteze, a decretat guvernul de la Roma, citat de AFP. Decizia a fost luata marti seara tarziu, dupa ce o nava operata de organizatia neguvernamentala germana Sea-Eye…

- Italia a primit, miercuri seara, cea mai proasta veste de la inceputul epidemiei de coronavirus: au fost 475 de morți in 24 de ore, iar cazurile nou confirmate se ridica la 4.207.Experții au avertizat ca de fapt varful epidemiei in Italia se va atinge in 23-25 martie, scrie digi24.ro.

- Bilantul epidemiei de coronavirus din Italia este de 1.807 decese si 24.747 de bolnavi, potrivit Mediafax.2.335 de oameni s-au vindecat in Italia dupa ce au fost infectati Vezi si: Șeful spitalului central din Wuhan rupe tacerea: 'Mi s-a cerut sa nu spun nimanui, nici macar sotului…

- Italia reactioneaza la numarul tot mai mare de infectii cu noul coronavirus punand in carantina aproape 50.000 de oameni. In satul Vittadone, oamenii se intreaba cum sa procedeze. Reporterul DW Bernd Riegert relateaza.

- Epidemia cu noul coronavirus nu a ajuns la nivelul unei pandemii, a declarat, luni, seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite DPA. ‘Deocamdata nu este vorba despre o raspandire necontrolata a coronavirsului la nivel global si nu ne confruntam cu imbolnaviri…