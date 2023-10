Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Isaccea este oprita vineri, in urma atacurilor cu drone din timpul noptii de pe partea ucraineana a Dunarii. „Traficul prin PTF Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana (PTF Orlovka). Astfel, traficul pe…

- ”Eram in Vama și evaluam ce s-a intamplat. Nu se va mai putea merge o vreme pentru ca loviturile au vizat strict punctul de frontiera de la Orlovka, nu punctele de incarcare. Am vorbit cu partea ucraineana: 1. A fost vizat pontonul de acostare al bacului, care a cazut la fund; 2. A vizat intrarea in…

- Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea este inchis marți dimineața din cauza atacurilor de peste noapte de pe malul ucrainean al Dunarii, anunța Garda de Coasta. „Traficul prin PTF Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana (PTF Orlovka). Astfel, traficul…

- O noua serie de drone au fost lansate de partea rusa au cazut pe malul ucrainean al Dunarii marti, 26 septembrie 2023, vizavi de Isaccea."Da i, ca mai vine una Da i drumul, ca mai vine o drona Nu auzi Da i drumul Vine Auzi o Fugi ", striga barbatul care filmeaza. Marti dimineata, 26 septembrie 2023,…

- Traficul a fost reluat pe ambele sensuri de mers pe teritoriul Bulgariei, la iesirea din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, in urma protestului producatorilor bulgari de cereale care s-a desfasurat cu incepere de la orele 10.00, dar camioanele care ies din tara au de asteptat 120 de minute.…

- Un ucrainean in varsta de 34 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa intre in Romania cu un permis de conducere fals. S-a intamplat joi, la orele pranzului, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen, inmatriculat in Ucraina, ...