- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, a acordul dintre MAI si BOR a fost modificat, astfel incat sa se respecte distantarea sociala si ordonantele militare. Astfel, slujbele de Inviere vor avea loc fara credinciosi, iar Sfintele Pasti si Lumina sfanta se impart la domiciliile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, ca slujbele de Paste se vor desfasura fara participarea credinciosilor. El a explicat, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Victoria, ca a fost incheiat un nou acord cu Patriarhia Romana potrivit caruia…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat, in acesta seara, ca acordul cu Patriarhia Romana a fost revizuit. Slujbele religioase din noaptea de Inviere se vor oficia cu respectarea indrumarilor BOR și prevederilor din Ordonanțele Militare (OM) privind reuniunile publice și distanțarea fizica, fara…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat marți seara ca a fost semnat un acord intre MAI și Patriarhia Romana care prevede acordarea sprijinului pentru imparțirea luminii și a sfintelor paști pentru credincioși. ”Va prezint acordul semnat intre MAI și Patriarhie. Avand in vedere numarul…

- Ministerul de Interne va permite deplasarea credincioșilor pentru distribuirea “Paștilor” vineri și sambata, dupa un program, in locuri special amenajate, in afara bisericilor, ca la magazine. Lumina va fi adusa de catre patrulele de polițiști in Noaptea de Inviere. Ministrul Afacerilor Interne a susținut…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a susținut marți seara o declarație de presa in care a anunțat mai multe reguli pentru organizarea sarbatorilor pascale. Cele mai importante declarații ale ministrului Vela: A fost semnat un acord cu prefericitul Daniel, pentru stabililrea unor acțiuni comune…

