Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Nicușor Halici face un apel catre vrancenii care vor sa doneze bunuri pentru refugiații din Ucraina sa le direcționeze catre Crucea Roșie Vrancea pentru a facilita gestionarea și distribuirea acestor ajutoare. In cadrul unei conferințe de presa, prefectul Nicușor Halici a declarat astazi ca…

- In partea ucraineana, oamenii aflati in masini sau pe jos, asteapta rabdatori formalitatile de frontiera. La Isaccea, merge mai repede.Din bacul care ajunge la fiecare 2 3 ore, coboara multe femei, bunici, mame cu copii si bagaje putine. Si cetateni straini, studenti sau persoane care munceau in Ucraina.…

- Potrivit ministrului, ordinul a fost transmis spre publicare la Monitorul Oficial.„Am semnat, in aceasta seara, un ordin de ministru si l-am transmis spre publicare la Monitorul Oficial. Avand in vedere Legea azilului, articolul 20, care prevede ca pentru refugiati va fi acordata cea mai favorabila…

- Donațiile includ alimente și produse de igiena pentru a susține refugiații sosiți din Ucraina; Totodata, compania contribuie la amenajarea a doua centre de gazduire a refugiaților de catre Fundația FARA, in orașul Suceava și in Cacica, județul Suceava; In plus, Carrefour Romania colaboreaza cu echipa…

- Refugiatii ucraineni care intra in Romania prin punctul de trecere a frontierei de la Sighet, sunt primiti cu alimente, stranse in urma unor actiuni caritabile ale localnicilor din localitatea Varsolt. Primarul Breda Lajos, ne-a declarat ca in acest moment asteapta ca 10 persoane din Ucraina sa ajunga…

- Compania AQUA Carpatica a sarit in ajutorul refugiaților din Ucraina prin donarea de apa. ”Fiecare gest de solidaritate conteaza. Ceea ce inseamna acasa pentru AQUA Carpatica a devenit acasa pentru foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor. AQUA Carpatica incurajeaza acțiunile umanitare și sprijina…

- Peste 40000 de persoane, voluntari și donatori, s-au inscris in mai putin de o zi pe grupul de Facebook “Uniti pentru Ucraina”, creat de europarlamentarul Vlad Gheorghe (USR) cu scopul de a-i ajuta pe refugiații din Ucraina. Grupul este destinat uturor celor care vor sa se implice in a-i ajuta pe ucraineni,…

- Mii de ucraineni se refugiaza in Romania, fugind din calea razboiului declansat de Rusia in tara lor. Oameni disperati si plangand au luat cu asalt punctele de trecere ale frontierei din Botosani si Maramures. La Vama Siret, peste 100 de masini pline cu ucraineni, majoritatea copii, asteptau sa intre…