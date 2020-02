Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul timpului, trupa Taxi a reușit sa puncteze prin versurile sincere și emoționante intensitate și originalitate. Prima melodie pe care trupa o lanseaza anul acesta este o piesa despre… Nimic. Single-ul „Despre nimic” este insoțit de un videoclip alb negru, in regia lui Mihai Avanu, care completeaza…

- Artistul brazilian Alok și-a unit forțele cu producatorul lituanian Dynoro și impreuna au creat un single memorabil: „On & On”. Cu o voce patrunzatoare masculina și o linie de bas care ofera forța, „On & On” este o piesa care se va auzi cu siguranța pe ringurile de dans. Artistul brazilian Alok și-a…

- Global Records iși marește portofoliul cu un artist nonconformist care aduce un suflu nou in industria muzicala: wrs. Acesta lanseaza primul single „why” – o melodie despre relațiile toxice, amplificata de un vizual cinematic. „why” este o piesa cu un sound electro-dance și influențe balcanice. Vizualul…

- Alex Velea colaboreaza cu MIRA pentru prima oara și lanseaza impreuna „Cadere in gol”, o piesa sensibila ce este insoțita de un videoclip in care cei doi artiști sunt protagoniștii unei povesti de dragoste in care maștile nu iși au rostul. Single-ul a fost compus de Alex Velea alaturi de Theea Miculescu,…

- Cand tacerea este campul de lupta și cuvintele devin arme, cine se preda și in fața cui? Tu cu cine te lupți de fapt? In “Steagul Alb” ne-am imaginat ca putem aprinde lumina asupra unei clipe de nebunie. Și ne putem scufunda in aceasta nebunie. Putem s-o transformam in muzica, intr-un dans al confruntarii…

- Dupa ce a castigat votul publicului in cadrul „X Factor” (2018) și „Te cunosc de undeva” (2018), Bella Santiago lanseaza „S.O.S.”, o piesa pop catchy cu influente R&B și versuri in limba engleza, insoțita de un videoclip ce dezvaluie atitudinea plina de personalitate a frumoasei artiste. Single-ul este…

- Dupa succesul incontestabil in online al single-ului trademark – Hatz, alaturi de Shift, Dorian Popa ne anunța ca „Suta la suta” va continua succesul hitului „Hatz”. Inițial, Dorian l-a avut invitat special in videoclipul piesei „Hatz” pe Selly, iar acum cei doi colaboreaza pentru piesa „Suta la suta”,…

- „Blanco” vine la pachet cu un material video futurist, cu o plata cromatica redusa la ofertantul și sugestivul alb. Nu doar videoclipul, al carui concept simbolic naucește privitorul și inoveaza la nivel vizual, ci și piesa, a carei linie melodica atipica este perfect congruenta cu identitatea artistica…