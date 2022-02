Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele masuri care mai erau in vigoare in Norvegia, printre care masca de protecție și distanțarea sociala, au fost eliminate de autoritați in pofida unei cresteri a numarului de infectii cu varianta Omicron, informeaza agenția DPA citata de Agerpres . „Distanta dintre noi nu mai este necesara”, a…

- Norvegia a ridicat sambata ultimele restrictii anti-COVID-19 care mai erau in vigoare, intre care purtarea obligatorie a mastii si regula de un metru de distantare fizica, in pofida unei cresteri a numarului de infectii cu varianta Omicron. De la inceputul pandemiei, doar 1.440 de decese cauzate de…

- Norvegia a ridicat, sambata, ultimele restrictii anti-Covid, eliminand masurile de distantare sociala si purtarea mastilor in spatiile aglomerate, in ciuda unei cresteri a infectiilor cu varianta Omicron, informeaza AFP, conform news.ro. "Inlaturam recomandarea de distantare sociala”, a declarat…

- Norvegia a ridicat sambata ultimele restrictii anti-COVID-19 care mai erau in vigoare, intre care purtarea obligatorie a mastii si regula de un metru de distantare fizica, in pofida unei cresteri a numarului de infectii cu varianta Omicron, informeaza DPA. ''Distanta dintre noi nu mai este…

- Norvegia a ridicat sambata, 12 februarie, ultimele restrictii anti COVID 19 care mai erau in vigoare, intre care purtarea obligatorie a mastii si regula de un metru de distantare fizica, in pofida unei cresteri a numarului de infectii cu varianta Omicron, informeaza DPA.Distanta dintre noi nu mai este…

- “Inlaturam recomandarea de distantare sociala”, a declarat premierul Jonas Gahr Store intr-o conferinta de presa. “Acum putem avea interactiuni sociale ca inainte, participand la iesiri de noapte, evenimente culturale si altele. Si, de asemenea, cand mergi la munca in autobuze, trenuri si feriboturi”,…

- Suedia ridica de miercuri aproape toate restrictiile anti-Covid, in conditiile in care pandemia intra intr-o "noua faza", in care predomina varianta Omicron, contagioasa, dar aparent mai putin grava. Saptamana trecuta, Danemarca a devenit prima tara din UE care a ridicat aproape toate restrictiile privind…

- Danemarca devine de marti prima tara din Uniunea Europeana care va ridica toate restrictiile anti-Covid. In ciuda numarului record de cazuri, autoritatile se bazeaza pe ratele mari de vaccinare. Valul de Omicron este considerat inofensiv.