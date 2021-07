Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia comemoreaza, joi, victimele atacurilor teroriste de la Oslo si de pe insula Utoya, comise in urma cu 10 ani de extremistul de dreapta Anders Behring Breivik si soldate cu 77 de morti. Cu aceasta ocazie sunt planificate mai multe evenimente comemorative la care urmeaza sa participe supravietuitori…

- Forțele speciale implicate in operațiuni antijihadiste in regiunea Sahel din Africa au miercuri prima poziție in parada care marcheaza Ziua Bastiliei, un semn al prioritaților militare ale președintelui...

- Un trup neinsufletit gasit duminica in estul Belgiei ar putea fi al militarului de extrema dreapta Jurgen Conings, cautat din 17 mai, potrivit primelor elemente ale anchetei, a anuntat Parchetul federal intr-un comunicat, informeaza AFP.

- Explozia unei mașini-capcana a vizat, marți, soldați dintr-o baza columbiana, ranid cel puțin 36 de persoane. Ministrul Apararii, Diego Molano, a descrie explozia ca fiind "un atac ticalos".Potrivit acestuia, atacul ar fi fost comis de Armata de Eliberare Naționala, cel mai mare grup rebel din Columbia.Explozia…

- Dublul campion mondial Andrei Stoica a pus capat rivalitatii cu moldoveanul Pavel Voronin dupa ce l-a invins prin KO in prima repriza, vineri seara, la Bucuresti, in main eventul galei de kickboxing Dynamite Fighting Show 11, conform agerpres. Duelul a avut loc la fix 6 luni de la precedenta lor…

- Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din…

- Sute de activisti din cadrul extremei drepte italiene au efectuat salutul roman, pe o strada din Milano, potrivit unor inregistrari video postate la inceputul saptamanii pe un canal neonazist francez pe Telegram, dar si pe Twitter, relateaza BFMTV.