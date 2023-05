Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Securitate a Norvegiei (NSM), insarcinata cu protejarea intereselor vitale ale tarii, a subliniat marti vulnerabilitatea infrastructurilor submarine nationale ale Norvegiei, cel mai mare furnizor de energie pentru Europa, informeaza AFP. Ingrijorarile vin dupa doua incidente care…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota a efectuat, in perioada 28-30 martie 2023, o vizita de lucru la Viena, pentru intrevederi pe teme legate de activitatea Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) și a unor instituții din sistemul ONU cu sediul la Viena. In dialogul…

- Formația timișoreana Dordeduh a anunțat ca va susține cateva concerte in Europa, primul lor eveniment din aceasta serie de recitaluri urmand sa se desfașoare in capitala Norvegiei, Oslo, in cadrul festivalului Inferno Music Festival. Muzicienii timișoreni vor canta in 7 aprilie la celebrul festival,…

- Vestea dimineții despre cardurile de energie din Parlament! Ca urmare a crizei energetice prin care trece intreaga Europa, autoritațile de la București luau decizia de a demara un nou program social pentru plata facturilor la energie, astfel ca, prin OUG 166/2022 se stabileau sumele, modul de emitere…

- Pentru prima data in acest an, o cantitate importanta de praf din Sahara a fost detectata in Europa, iar aceste particule ar putea sa ajunga in estul si in centrul continentului in zilele urmatoare.

- Statul rus va deveni in urmatorii ani "mult mai autoritar si militarizat", au estimat luni serviciile de informatii norvegiene, potrivit carora Rusia si China raman principalele amenintari la adresa Norvegiei, relateaza France Presse, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Serviciul de informații al Norvegiei a declarat ca Rusia este principala amenințare la adresa securitații Norvegiei și a Europei, relateaza CNN . „Rusia reprezinta astazi cea mai mare amenințare la adresa securitații norvegiene și europene, iar confruntarea cu Occidentul va fi de lunga durata”, a declarat…