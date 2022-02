Stiri pe aceeasi tema

- Justitia norvegiana a respins marti cererea de eliberare conditionata formulata de Anders Behring Breivik, autorul atacurilor din iulie 2011 soldate cu 77 de morti, care se afla in detentie de zece ani, transmit AFP si DPA, potrivit Agerpres. Tribunalul districtual din Telemark, intrunit la penitenciarul…

- Inițial, Judecatoria Vaslui s-a opus eliberarii condiționate, pentru ca Vlasov nu a achitat prejudiciul evaluat la peste 60 de milioane de lei. Din spatele gratiilor, el a efectuat o singura plata la Trezoreria Statului: 85 de lei, in contul recuperarii prejudiciului. Condamnat la opt ani de inchisoare…

- Breivik, condamnat la 21 de ani de inchisoare, in 2012, cu posibilitate de prelungire, compare saptamana aceasta in fata comisiei care decide daca va fi sau nu eliberat inainte de termen. Norvegianul sustine ca a renuntat la violenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Apreciez ca Breivik are acelasi…

- Un tribunal norvegian il audiaza incepand de marti pe autorul atacurilor din 22 iulie 2011, Anders Behring Breivik, acesta urmand sa explice motivele pentru care crede ca ar trebui sa fie pus in libertate dupa ce a stat in inchisoare peste zece ani, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Audierile…

