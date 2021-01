Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare au recuperat, dupa masiva alunecare de teren care a avut loc miercuri in sudul Norvegiei, trupurile a patru oameni, iar sase persoane sunt inca date disparute, au anuntat autoritatile, citeaza BBC.

- O noua persoana decedata a fost gasita sub daramaturile provocate de alunecarea masiva de teren in Norvegia, ridicand la patru numarul mortilor, au anuntat sambata autoritatile care continuau in cursul noptii operatiunile de salvare. Sunt date disparute sase persoane, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Alunecarea de teren a lovit orașul Ask din sud-estul Norvegiei. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate și 10 persoane ranite, dintre care una critica, potrivit Deutsche Welle.''Sunt multe case in regiunea afectata'', a declarat Roger Pettersen, conducatorul actiunii de interventie a politiei.Pettersen…

- Prințesa Martha Louise a Norvegiei se va marita cu șamanul american Durek Verrett. Se pare ca cei doi indragostiți se vor logodi de Craciun. Prințesa Martha Louise a Norvegiei, in varsta de 49 de ani, și șamanul american Durek Verrett (45 de ani) traiesc o frumoasa și atipica poveste de dragoste de…

- Fundația Carl von Linde este prima care se alatura apelului lansat de Hope and Homes for Children toamna aceasta, odata cu lansarea campaniei Prețul Binelui, cu o sponsorizare in valoare de 220.000 de Euro. Cu sprijinul noului partener strategic, Hope and Homes for Children continua procesul de dezinstituționalizare…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a dat aviz favorabil construirii la Radauți a unui spital destinat intr-o prima faza pacienților COVID-19 iar ulterior, după eradicarea pandemiei, unitatea medicala sa fie folosita pentru patologia de Boli Infecțioase. Anunțul a fost facut de managerul Spitalului…

- Numarul de decese din cauza COVID-19 raportat la populația țarii claseaza Romania pe locul doi in clasamentul european. Doar Cehia are in acest moment o rata a mortalitații mai mare. Raportul epidemiologic al Centrului European pentru Preventia si Controlul Bolilor (ECDC) arata ca Romania nu mai este…