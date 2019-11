Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se disputa alte 8 partide din preliminariile Campionatului European 2020, etapa #9. Toata atenția va reveni meciului Romania - Suedia, dar fanii naționalei vor urmari și celelalte jocuri din grupa „tricolorilor”, Norvegia - Insulele Feroe și Spania - Malta. Romania - Suedia se joaca astazi, de…

- Campania de calificare la EURO 2020 se apropie de sfarșit, vineri, 15 noiembrie, disputandu-se penultima runda din Grupa F, grupa din care fac parte Spania, Suedia, Romania, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. ...

- ​Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, marti, într-o conferinta de presa, ca are încredere în selectionerul Cosmin Contra, subliniind ca oficialii federali nu vor contacta un alt antrenor atât timp cât se afla sub contract cu actualul tehnician, potrivit News.ro.…

- Cosmin Contra a decis sa îl țina pe Ianis Hagi pe banca de rezerve la partida cu Norvegia, iar cotidianul spaniol AS a remarcat absența jucatorului care în Insulele Feroe a purtat tricoul cu numarul zece. Jurnaliștii spanioli nu își explica de ce Contra nu are încredere în…

- Sportul starneste pasiuni si in diplomatie. In grupa F, cu doua etape inainte de finalul preliminariilor Spania are 20 de puncte. Pe locul doi este Suedia, cu 15 puncte, iar pe trei este Romania, cu 14 puncte. Pozitia a patra este ocupata de Norvegia, care are 11 puncte, pe cinci este nationala Insulelor…

- Reprezentativa Romaniei si selectionata Maltei sunt la egalitate, scor 0-0, la pauza meciului de la Ploiesti, contand pentru grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, potrivit news.roIn minutul 11, un gol marcat de Razvan Marin a fost anulat pentru ofsaid. In grupa F se…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax. Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0 pe terenul…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax.Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0…