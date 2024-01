Stiri pe aceeasi tema

- Florinela Georgescu, director de prognoza al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a explicat ca, incepand de luni, vremea se va schimba radical. Un ciclon polar va patrunde in Romania, iar temperaturile vor scadea foarte mult și este foarte posibil sa avem ninsori, dar și viscol extrem de…

- Nordis Group inaugureaza Hotelul Nordis Mamaia 5 *****, cea mai mare investiție hoteliera din Romania din ultimii 30 de ani și cel mai mare hotel de leisure din Europa Centrala și de Est. Primul eveniment va fi chiar petrecerea de Revelion, iar hotelul din Mamaia va fi deschis tot timpul anului.”Nordis…

- Nordis Group inaugureaza Hotelul Nordis Mamaia 5 *****, cea mai mare investiție hoteliera din Romania din ultimii 30 de ani și cel mai mare hotel de leisure din Europa Centrala și de Est. Nordis Group sarbatorește deschiderea hotelului cu un eveniment de Revelion marcand intrarea in etapa de soft opening…

- Ministrul Bogdan Ivan a primit felicitari din partea premierului Marcel Ciolacu, ieri, in ședința de Guvern. Premierul s-a referit la „cel mai important proiect al statului in materie de transformare digitala” – organizat la Bistrița. „Vreau sa-l felicit pe cel mai tanar membru al Guvernului, pe domnul…

- ”Conform comunicarii Autoritatii pentru Reforma Feroviara si a prevederilor art. 17 din H.G. nr. 1453 /2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 in transportul feroviar public de calatori care prevede ca: ,,tarifele stabilite prin ordin…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a subliniat astazi ca raportul publicat de Agentia Moody's arata ca Romania are o economie robusta, sustinand ca "aceasta situatie economica solida este rezultatul masurilor luate in timpul guvernarii liberale".

- Un gigant american care activeaza și in țara noastra a anunțat recent ca are in plan sa iși dubleze capacitatea la o fabrica pe care o deține in apropierea Bucureștiului. Investiția se ridica la suma de 100 de milioane de dolari. Se vorbește despre transformarea unitații intr-un hub de producție european.…

- Primul parc fotovoltaic și eolian pentru cercetare din Romania este construit cu fonduri europene și fonduri de la bugetul local in zona Lomb a municipiului, in cadrul Cluj Innovation Park (CIP).