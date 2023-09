Nordis a vândut etaje pe hârtie și s-a dat expert pe o piață inexistentă acum 3 ani Marketingul agresiv al Nordis Grup a pacalit foarte multa lume. Consecința: sute de dosare in instanța! Grupul Nordis controlat de Victor Ciorba și Gheorghe Emanuel Poștoaca iși construiește un imperiu cu picioare de lut in Mamaia, București, Sinaia și Brașov, vanzand clienților povești cu randamente sigure de 7%, de experiențe in afaceri in condițiile in care acum doi-trei ani nimeni in Romania nu vorbea de managementul investițiilor in camerele de hotel in Romania, de afaceri de succes, dar in primele 8 luni a adunat peste 200 de dosare in instanța, depuse de clienți nemulțumiți, inclusiv o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

