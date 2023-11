Iaht scufundat în Strâmtoarea Gibraltar de mai multe balene ucigaşe

Iahtul Grazie Mamma a fost atacată de un grup de orci, timp de 45 de minute, în timp ce naviga prin strâmtoarea Gibraltar. Balenele au lovit ambarcaţiunea în repetate rânduri şi au provocat daune majore şi scurgeri. A pod of orcas off the southwest coast of Europe… [citeste mai departe]